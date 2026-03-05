Un esperimento tecnico ha coinvolto il Galaxy Z TriFold, al quale è stata aggiunta una batteria da 9600 mAh prelevata dal HONOR Magic V6. La modifica è stata eseguita per verificare come la capacità energetica del dispositivo potesse essere aumentata attraverso questa sostituzione. Non sono stati divulgati dettagli su eventuali modifiche interne o sui risultati ottenuti.

Questo testo analizza un esperimento tecnico in cui la batteria del Galaxy Z TriFold è stata potenziata sfruttando una cella proveniente dal HONOR Magic V6. Vengono esaminate le capacità di base, le fasi di integrazione e l’esito finale, offrendo una lettura chiara dei fatti con dati numerici significativi. aumento della capacita della batteria del galaxy z trifold. Il terminale in questione è equipaggiato di default con una batteria Li?Ion da 5.600 mAh. Al confronto, la batteria del HONOR Magic V6 arriva a una capacità superiore, pari a 6.660 mAh, realizzata con una tecnologia silicon-carbon. Non è stato eseguito un semplice scambio: sono state necessarie parti stampate in 3D per garantire l’alloggiamento e la corretta integrazione nel dispositivo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Galaxy z trifold modificato con batteria da 9600 mah

