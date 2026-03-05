Un nuovo brevetto rivela che il Samsung Galaxy Z Flip potrebbe essere dotato di due schermi frontali. La scoperta riguarda una configurazione innovativa che prevede l'installazione di due display sulla parte anteriore dello smartphone. Attualmente, questa soluzione non è ancora stata confermata ufficialmente, ma rappresenta un'ipotesi interessante per il futuro del device.

Questo profilo informativo analizza una recente scoperta di brevetto che coinvolge il Samsung Galaxy Z Flip e la possibilità di includere due display frontali. L'eventualità si inserisce nel continuum di sviluppi della gamma pieghevole dell'azienda, offrendo uno sguardo sulle funzioni potenziali e sui limiti pratici senza conferme di produzione. L'approfondimento mette in risalto i punti salienti emersi dai documenti e dai confronti con modelli concorrenti. secondo un brevetto emerso, Samsung potrebbe valutare l'implementazione di due schermi sul lato anteriore del Galaxy Z Flip. Il diagramma presente nel documento mostra una schermata circolare accompagnata da una seconda interfaccia che avvolge la parte superiore del device.

© Mondoandroid.com - Galaxy z flip con due schermi frontali

