galaxy watch 8 series aggiornamento febbraio 2026 con 37 correzioni di sicurezza

l'aggiornamento di febbraio 2026 per la serie galaxy watch 8 è stato avviato e si estende sia ai modelli con connettività cellulare sia a quelli senza. l'intervento è centrato su miglioramenti di sicurezza e stabilità del sistema, con l'obiettivo di mantenere i dispositivi indossabili protetti nel tempo. la casa produttrice ha iniziato la distribuzione dell'aggiornamento di febbraio 2026 per galaxy watch 8 e watch 8 classic. l'aggiornamento è identificabile dal codice finale AZB1. l'intervento copre 37 vulnerabilità di sicurezza identificate nel sistema. sia le varianti LTE sia quelle Bluetooth della gamma watch 8 e watch 8 classic riceveranno la patch.

Galaxy s24 series riceve aggiornamento di sicurezza febbraio 2026in concomitanza con il lancio della nuova line-up hardware Samsung prosegue con aggiornamenti software mirati.

Aggiornamento di sicurezza samsung marzo 2026: 65 correzioni in arrivo sui dispositivi galaxyQuesto testo sintetizza l’aggiornamento di sicurezza di marzo 2026 destinato ai dispositivi Galaxy.

Galaxy Watch 7 OneUi 8 Vs OneUi 6! Comparison

Galaxy Watch 8 Series Receives February 2026 Update With 37 Security FixesSamsung has being rolling out the latest February 2026 security update to its Galaxy Watch 8 and Galaxy Watch 8 Classic devices. androidheadlines.com

The Galaxy Watch 8 Classic Quietly Hits a Record Low Amid the Samsung Galaxy S26 Series Launch BuzzNot only do they take the concept of a watch and just make it even more useful, but they can help you avoid looking at your phone as much, boost your health, and more. Plus, the modern ones can look ... gizmodo.com

