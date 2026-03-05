galaxy s26 custodia rokform la custodia definitiva per proteggere il tuo galaxy s26

È stata presentata una nuova custodia progettata per il Galaxy S26, denominata ROKFORM Rugged Case. Si tratta di un accessorio che promette di offrire una protezione completa al dispositivo. La custodia è stata ideata specificatamente per la serie Galaxy S26 e si distingue nel settore degli accessori mobili. La sua introduzione rappresenta un nuovo punto di riferimento nel mercato delle protezioni per smartphone.

una novità nel settore degli accessori mobili mette in risalto la ROKFORM Rugged Case dedicata alla serie Galaxy S26. questa custodia unisce una protezione robusta a un sistema di fissaggio magnetico potenziato, noto come MAGMAX, capace di offrire prestazioni superiori rispetto alle soluzioni standard. il design è pensato per l’uso in movimento, sia durante la guida che su biciclette o altre attività, integrando una serie di elementi che ne aumentano la resistenza e la praticità quotidiana. la custodia resta compatibile con accessori MagSafe e PixelSnap, mantenendo la possibilità di impiegarla con accessori convenzionali. la ROKFORM Rugged Case offre protezione di alto livello, con certificazione di resistenza ai urti MIL-STD-810G-516. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

