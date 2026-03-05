Fusione di Seta Barbieri | Non venga privatizzata

Il rappresentante di Seta ha dichiarato che il progetto regionale di creare un’unica agenzia per la gestione del trasporto pubblico locale potrebbe portare a una perdita di potere decisionale per i singoli territori, inclusa Piacenza. Ha inoltre espresso l’opposizione alla privatizzazione di Seta, sottolineando la preoccupazione che questa riforma possa influire negativamente sulla gestione locale del servizio.

Azienda unica regionale di trasporto pubblico locale, Patrizia Barbieri (civica centrodestra): «Rischi di perdita di potere decisionale per Piacenza» «Con il progetto regionale di un’unica agenzia per la gestione del trasporto pubblico locale i singoli territori, quindi anche Piacenza, potrebbero subire gli effetti negativi dovuti a una perdita di potere decisionale, a fronte di una centralizzazione delle decisioni». Ad esprimere la preoccupazione è Patrizia Barbieri, capogruppo della civica di centrodestra, che dopo aver affrontato il tema in sede di consiglio comunale, ha presentato un’interrogazione orale urgente, «alla luce del percorso politico e tecnico intrapreso dalla Regione Emilia Romagna». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Via Ranieri: "privatizzata": rebus autorizzatiVia Ranieri e il divieto di transito deciso dall’amministrazione comunale rischiano di creare polemiche e contrasti.

Novellara, autobus di Seta si incendia alla FossettaNovellara (Reggio Emilia), 12 dicembre 2025 - Momenti di tensione, nel primo pomeriggio di oggi, per un incendio che è divampato su un autobus di...