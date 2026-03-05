Furto di lampadari alle Terme di Sciacca due condanne

Due uomini sono stati condannati dal giudice monocratico del tribunale di Sciacca a un anno e sei mesi di reclusione e a una multa di 300 euro. L’accusa riguarda il furto di due lampadari in ferro e vetro e il danneggiamento di una finestra all’interno delle Terme di Sciacca. La sentenza si basa sulle prove presentate durante il processo.

Il giudice monocratico del tribunale di Sciacca ha condannato a un anno e sei mesi di reclusione e a 300 euro di multa due uomini accusati di aver rubato due lampadari in ferro e vetro e di aver danneggiato una finestra all'interno dello stabilimento termale. Si tratta di Mario Di Benedetto, 37 anni, e Tonino Giordano, 32, entrambi saccensi. L'episodio risale al 7 maggio del 2022. Le indagini, supportate dalle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno consentito di individuare i responsabili del furto. Durante il processo, la difesa – rappresentata dall'avvocato Mauro Tirnetta – ha sostenuto che i filmati non provano in modo certo la colpevolezza degli imputati, poiché sul posto erano presenti anche altre persone.