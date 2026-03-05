Furto al supermercato a Sassuolo 19enne arrestato e sottoposto all' obbligo di firma

Un giovane di 19 anni di origini marocchine, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver compiuto un furto aggravato in un supermercato di Sassuolo. L'uomo è stato sottoposto all'obbligo di firma. L'episodio si è verificato nel corso della giornata e l'arresto è stato eseguito sul posto.

Un diciannovenne di origini marocchine, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di furto aggravato all'interno di un noto supermercato di Sassuolo. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri, 4 marzo, intorno a mezzogiorno. Il giovane si aggirava tra le corsie prelevando varia merce dagli scaffali per poi nasconderla accuratamente all'interno del proprio zaino. Convinto di passare inosservato, si è diretto verso l'uscita oltrepassando le barriere delle casse senza pagare. I suoi movimenti furtivi, tuttavia, non sono sfuggiti a un addetto alla vigilanza, che lo ha prontamente sorpreso e bloccato, allertando subito la linea di emergenza 112. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Furto in un supermercato e in una scuola a Lecce, arrestato un 19enne ma si cerca il compliceUn arresto, questo il bilancio dell’operazione condotta nelle prime ore di oggi dalla Polizia di Stato a Lecce, dove un giovane di 19 anni è stato... Petardo Audero, revoca della misura cautelare al tifoso 19enne. Al giovane imposto l’obbligo di firmadi Redazione Inter News 24Petardo Audero, revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari per il tifoso 19enne responsabile del gesto. Contenuti e approfondimenti su Furto al supermercato a Sassuolo 19enne.... Temi più discussi: Aggressione al vigilante dopo il furto al supermercato: arrestato; Ruba al supermercato e viola la sorveglianza speciale, arrestato; Ferrara, furto al supermercato e droga in auto: due arresti in poche ore; Furti notturni al supermercato: incastrati due operai addetti alla rifornitura. Melegnano, tentato furto con un coltello al supermercato CarrefourTenta il furto al Carrefour. Il titolare lo blocca. Ma il ladro estrae un coltello. Paura nel cuore di Melegnano. L’allarme è scattato attorno alle 18.30 in via Martiri della Libertà. A Melegnano è ac ... ilcittadino.it Furti notturni al supermercato: arrestati due operai dai Carabinieri nel NapoletanoNapoli, furti notturni al supermercato Sole365 di via Diocleziano: i Carabinieri arrestano due operai sorpresi con merce rubata per oltre 500 euro. agro24.it Spaccio di sostanze stupefacenti, immigrazione clandestina, furto, ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale, resistenza a pubblico ufficiale, violenza sessuale in concorso e violenza sessuale di gruppo. Eppure, per il giudice, non è idoneo al tratteni - facebook.com facebook Cortina, rubate allo Stadio del ghiaccio due "stone" durante le gare di curling in carrozzina. Il furto è stato denunciato alla comando della Polizia di Stato. Il presidente della Regione Veneto Stefani: "Un atto vile e ingiustificabile". x.com