Furti in abitazione a Caserta un calo del 23,8 %
A Caserta, i furti in abitazione sono diminuiti del 23,8 % rispetto all’anno precedente. In tutta la Campania, nel 2024, sono stati denunciati 9.812 casi di furto in abitazione, segnando un aumento del 9,4 % rispetto all’anno precedente. I numeri indicano variazioni significative tra le diverse aree della regione.
Nel 2024 in Campania sono stati registrati 9.812 furti in abitazione, con un incremento del 9,4% rispetto all’anno precedente. Il numero di episodi, pari a 17,6 furti ogni 10.000 abitanti, resta comunque al di sotto della media italiana di 26,4, collocando la regione al 14° posto a livello nazionale. Per quanto riguarda le rapine in abitazione, ovvero intrusioni che implicano l’uso della violenza contro i presenti, nel 2024 in Campania si contano complessivamente 166 episodi, pari a 3 ogni 100.000 abitanti. Per incidenza sulla popolazione, la regione si colloca al 7° posto nella graduatoria nazionale, a pari merito con la Basilicata. È... 🔗 Leggi su Casertanews.it
