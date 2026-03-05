Furti e rapine in casa | i padovani tra i più colpiti in Italia

Nel 2024, Padova si conferma tra le città italiane più colpite da furti e rapine in casa, con numeri che segnano un aumento rispetto agli anni precedenti. La situazione riguarda principalmente le abitazioni private e coinvolge residenti di diverse zone della città. I dati ufficiali indicano un incremento di episodi rispetto agli anni passati, rendendo la città una delle più interessate da questa tipologia di reati.

Nel 2024 nella città del Santo ci sono stati 963 furti in abitazione, quasi il 30% in più rispetto al 2023. In provincia, invece, si sale a 4.050 episodi (+25,1%). Numeri che collocano il territorio euganeo al quarto posto a livello nazionale Nel 2024, la città del Santo torna ad avere numeri da "zona rossa" sul fronte dei furti in abitazione. Le denunce arrivano a 963 episodi, con un aumento del +29,4% rispetto al 2023 e un'incidenza di 46,4 furti ogni 10mila abitanti. Tradotto: il capoluogo è 9° in Italia sia per numero assoluto sia per incidenza. I dati provengono dalla quarta edizione dell'Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis-Verisure, realizzato in collaborazione con il Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.

