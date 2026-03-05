Fuori Tutt? Fest un microfestival per giovani musica e partecipazione politica

Giovedì 6 marzo alle ore 19 si svolge Fuori Tutt? Fest presso la Cooperativa Infrangibile di Piacenza. Si tratta di un microfestival rivolto a studenti, giovani lavoratori e fuorisede che desiderano conoscere, discutere e partecipare attivamente alla vita della città attraverso musica e incontri pubblici. L’evento offre uno spazio di confronto diretto tra i partecipanti e gli organizzatori.

che vogliono informarsi, confrontarsi e partecipare alla vita pubblica della città. L'iniziativa è promossa da Alleanza Verdi Sinistra insieme al Collettivo Alt!, collettivo di studenti universitari piacentini, e nasce con l'obiettivo di creare uno spazio informale e inclusivo in cui parlare di diritti, partecipazione e democrazia, alternando momenti di confronto politico a musica e socialità.