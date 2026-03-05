Fullkrug | Ho una connessione profonda con i tifosi del Milan Non vedo l’ora di giocare il mio primo derby

L’attaccante del Milan Niclas Fullkrug ha rilasciato un’intervista a 'CBS Sports Golazo' in cui ha espresso il suo entusiasmo per il primo derby che affronterà con la maglia rossonera. Ha dichiarato di sentire una connessione speciale con i tifosi del club e ha condiviso l’aspettativa di scendere in campo domenica sera per la partita.

La febbre da derby sale in queste ultime ore che precedono la sfida con l'Inter in programma domenica sera. Nel pomeriggio sono arrivate altre dichiarazioni in merito alla stracittadina che può risultare decisiva per il discorso Scudetto. L'ultimo a parlare è stato Niclas Fullkrug ai microfoni di 'CBS Sports Golazo', in onda sulle reti televisive statunitensi. Non solo sul derby della Madonnina, l'ex West Ham si è espresso anche sui suoi primi mesi a Milano, sottolineando un rapporto speciale con questo club nonostante i pochi mesi dal suo arrivo. Ecco, di seguito le sue parole. "Mi sono ambientato molto velocemente a Milano.