Friburgo-Leverkusen sabato 07 marzo 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Sabato 7 marzo 2026 alle 15:30 si gioca la partita tra Friburgo e Leverkusen. Il Leverkusen, dopo aver battuto l’Amburgo, punta a mantenere il ritmo e consolidare la posizione in classifica. La squadra di Schuester affronta un avversario che cerca punti importanti in casa. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati già annunciati.

Il Leverkusen grazie alla vittoria sul campo dell'Amburgo è tornato in piena corsa per la Champions e quest'oggi cerca continuità sul difficile campo del Friburgo di Schuester. I Breisgau Brazilianer continuano a faticare fuori casa e contro l'Eintracht Francoforte è arrivata l'ennesima sconfitta in trasferta, l'ottava in 13 partite. L'unico appiglio per l'Europa rimane a questo punto il settimo posto.