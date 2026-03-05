Fregene–Focene nuova condotta fognaria sotto Macchiagrande | Niente scavi nella Riserva

Un incontro tra il sindaco, il presidente e il direttore generale di Acea ha riguardato la realizzazione di una nuova condotta fognaria tra Fregene Sud e Focene Nord. Il progetto prevede il passaggio attraverso l’Oasi di Macchia Grande, ma si è deciso di evitare scavi nella Riserva naturale. Nessun altro dettaglio è stato reso noto sui tempi o sui finanziamenti dell’intervento.

Fiumicino, 5 marzo 2026 – Si è svolto un incontro tra il sindaco, Mario Baccini, il presidente e il direttore generale di Acea, per fare il punto sulla realizzazione della nuova infrastruttura fognaria che collegherà Fregene Sud con Focene Nord, attraversando l'area dell'Oasi di Macchia Grande. L'intervento rappresenta un'opera altamente innovativa e rivoluzionaria dal punto di vista ingegneristico e ambientale. Il nuovo collegamento fognario sarà infatti realizzato senza effettuare scavi all'interno della Riserva naturale: la condotta passerà attraverso uno scavo effettuato per mezzo di una perforazione teleguidata, in grado di realizzare una galleria sotto il terreno, collegando la zona di Mare Nostrum con Fregene nei pressi di viale Viareggio.