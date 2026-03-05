Fratelli d’Italia parte all’attacco | Caos tra imprenditori e consulenti

Il gruppo regionale di Fratelli d’Italia, guidato da Paolo Pagliaro, ha organizzato questa mattina una conferenza stampa a Bari. Durante l’incontro, alcuni consulenti d’azienda e imprenditori hanno espresso preoccupazioni riguardo alla sospensione dei bandi Piae MiniPia. La riunione è stata dedicata a spiegare le motivazioni dietro questa sospensione e a evidenziare le possibili ripercussioni per il settore.

Il gruppo regionale di minoranza critica la decisione della giunta di sospendere i bandi per i canali di finanziamento. Le forze di maggioranza rispondono: “Manca adeguata copertura, atto di responsabilità” Secondo i consiglieri regionali del partito, la decisione della Regione avrebbe colto di sorpresa molte imprese che avevano già avviato percorsi progettuali e sostenuto spese per consulenze e studi di fattibilità. Nel corso dell’incontro è stato denunciato quello che i consiglieri definiscono un “blocco-ghigliottina dei bandi piombato dalla Regione sulla piattaforma alle 18.01 di martedì, senza preavviso”, che avrebbe provocato “caos tra imprenditori e consulenti impegnati nella preparazione delle pratiche”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

