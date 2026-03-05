Il Garante regionale per la tutela dei minori e delle fragilità ha comunicato che nel corso dell’ultimo anno le segnalazioni sono aumentate del 75 per cento. Riccardo Bettiga ha evidenziato questo incremento nel bilancio annuale, sottolineando come i casi segnalati siano cresciuti in modo consistente rispetto agli anni precedenti. La crescita delle segnalazioni rappresenta un dato importante per il settore.

Milano, 5 marzo 2026 – Riccardo Bettiga, Garante per la tutela dei minori e delle fragilità di Regione Lombardia, ha riscontrato un aumento significativo delle segnalazioni solo nell’ultimo anno. Per l’esattezza, le segnalazioni e le richieste di intervento arrivate all’Ufficio del Garante sono passate dalle 203 del 2024 alle 355 del 2025, con un aumento di circa il 75%. “Le fragilità non vivono in compartimenti separati: minori, persone con disabilità, vittime di reato e anziani spesso condividono le stesse difficoltà” ha spiegato ieri lo stesso Bettiga nel corso dell’audizione in Commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale invitando così ad avere uno sguardo trasversale sul tema. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fragilità, il bilancio del Garante regionale: “Segnalazioni aumentate del 75%”

Oltre 250 persone arrestate e 75 chili di droga sequestrati: il questore traccia il bilancio del 2025Una anno di intense attività, tra investigazioni e arresti, denunce e chiusure di locali.

Calabria, aggressione a cardiologo: sindacato Anaao denuncia insicurezza e fragilità del sistema sanitario regionale.Calabria, un cardiologo aggredito in ospedale: l'allarme del sindacato sulla sicurezza e le fragilità del sistema sanitario Un cardiologo, il dottor...

Altri aggiornamenti su Fragilità il bilancio del Garante....

Temi più discussi: Fragilità, il bilancio del Garante regionale: Segnalazioni aumentate del 75%; Barcellona Pozzo di Gotto, la città che resiste tra conti fragili e sfida elettorale; Sostenere i ragazzi nei momenti di fragilità e accompagnarli verso il cambiamento: il successo del modello StreetworkBZ; Dal bilancio regionale 69 milioni per il bonus anziani, Roma Tutela dei più fragili sfida cruciale.

Cure palliative: un bilancio della legge 38/10Molto resta da fare, a partire dal divario fra le diverse realtà territoriali. Ogni anno oltre 500mila adulti hanno bisogno di questi trattamenti ma appena una parte ne beneficia e spesso solo nelle f ... corriere.it

Le fragilità del Servizio sanitario nazionale.Gentile Direttore, l’Italia soffre di molte fragilità istituzionali e sociali. Perché non dovrebbe essere fragile il Ssn? Lo sarebbe, secondo l’opinione predominante, perché i governi stanziano ... quotidianosanita.it

Rinnovabili, nucleare, risorse. La guerra ricorda le fragilità italiane. Cambiare si può. facebook

Rinnovabili, nucleare, risorse. La guerra ricorda le fragilità italiane. Cambiare si può x.com