Un rappresentante ha affermato che sia gli Stati Uniti sia Israele operano al di fuori del diritto internazionale, ricordando che anche alcune figure eliminate non rispettavano le norme. Ha inoltre menzionato i trentamila morti avvenuti in Iran all’inizio di gennaio. Le sue parole sottolineano come nessuno dei soggetti coinvolti sia esente da critiche in termini di rispetto delle regole internazionali.

Sì della Camera alla difesa aerea per i paesi del Golfo e aiuti a Cipro. Meloni in Aula l'11 "Anche chi è stato eliminato non rispettava il diritto internazionale. Non ci dovremmo dimenticare dei trentamila morta di inizio gennaio in Iran". Lo dice al Foglio il ministro per gli Affari Europei Tommaso Foti. Intercettato fuori da Palazzo Montecitorio, Foti risponde così alle dichiarazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto, che nel corso dell'informativa congiunta con Antonio Tajani ha definito l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran "fuori dalle regole del diritto internazionale". Interrogato sull'utilizzo delle basi italiane da parte degli alleati, il ministro chiarisce: "L'Italia rispetta le disposizioni sulle basi Nato del 1954". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Foti: "Usa e Israele fuori dal diritto internazionale? Anche Khamenei non lo rispettava"

Attacco Usa-Israele all’Iran, Tajani: “Non sarà guerra lampo”. Schlein, Bonelli e Fratoianni: “Fuori dal diritto internazionale”Le prime reazioni italiane all’attacco congiunto di Stati Uniti d’America e Israele contro Iran si muovono su un doppio binario: da un lato la...

Crosetto: "Attacco all'Iran fuori dal diritto internazionale". E l'opposizione lo applaude"Non è stata una scelta condivisa, nessun Governo al mondo è stato informato, e certo che è stata una scelta al di fuori dalle regole del diritto...

Contenuti utili per approfondire Anche Khamenei.

Discussioni sull' argomento Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, Khamenei viene ucciso - COME E' COMINCIATA LA GUERRA; Le vittime dell’attacco all'Iran, da Khamenei al ministro Difesa; Da Stati Uniti e Israele una pioggia di fuoco sull’Iran: Khamenei morto nel bunker.

Foti: Usa e Israele fuori dal diritto internazionale? Anche Khamenei non lo rispettavaIl ministro per gli Affari europei commenta le parole di Crosetto alla Camera, che ha giudicato l'attacco degli alleati fuori dalle regole del diritto internazionale. E sulle basi americane: L'Ital ... ilfoglio.it

La candidatura a Guida Suprema di Mojtaba, figlio di Alì Khamenei, è senza precedenti e anzi va anche contro i voleri dei fondatori, in primo luogo dell’imam Khomeini. La formula repubblicana era stata voluta dopo la caduta dello shah nel 1979 proprio per di - facebook.com facebook