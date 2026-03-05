Fortnite torna su Play | commissioni al 20% e fine del monopolio

Fortnite torna su Google Play, segnando un cambiamento importante per l’ambiente digitale. La piattaforma ha deciso di abbassare le commissioni al 20% e di consentire l’accesso a store di terze parti. Questa mossa modifica le regole del settore e permette ai sviluppatori di scegliere nuove strade per distribuire i propri giochi. La decisione ha un impatto diretto sul mercato delle applicazioni.

Il ritorno di Fortnite su Google Play segna una svolta strutturale per l'ecosistema digitale, con nuove regole che riducono le commissioni al 20% e aprono la piattaforma a store di terze parti. Questa decisione, presa da Google nel marzo 2026, mira a risolvere anni di contenzioso legale con Epic Games e stabilisce un nuovo modello di concorrenza per i mercati europei e statunitensi entro fine giugno. L'Italia si trova in una posizione strategica per trarre vantaggio da questa apertura tecnologica, trasformando il mercato gaming locale attraverso opportunità economiche concrete. L'evoluzione del mercato Android e la fine del monopolio degli store La riforma annunciata da Mountain View non è solo una modifica tecnica ma una ridefinizione completa delle relazioni tra piattaforme e sviluppatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

