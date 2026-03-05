Fortissimi carismatici italiani | il grande romanzo dei portieri della Juve

Il grande romanzo dei portieri della Juve mette in evidenza figure forti e carismatiche che hanno segnato la storia del club. Attualmente, non c'è più fiducia in Di Gregorio e Perin, portieri che hanno avuto un ruolo importante nel passato recente. Per sostituirli, la squadra dovrebbe guardare alle scelte fatte nel corso degli anni e alle alternative presenti sul mercato.

Una vecchia regola del calcio, tanto banale quanto poco seguita, dice che se una squadra ha un portiere che para e un centravanti che fa gol può pensare di costruire qualcosa d'importante. Invece, perlomeno a giudicare dai movimenti di mercato dei vari club, oggi si vanno a cercare esterni che sappiano destreggiarsi nell'uno contro uno, oppure difensori in grado d'impostare, o ancora centrocampisti box-to-box (i termini inglesi hanno sempre il loro fascino.) che significa giocatori in grado di spolmonarsi dalla propria area a quella avversaria e, in più, con la capacità di inserirsi e di essere decisivo in zona: una specie di Neeskens contemporaneo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fortissimi, carismatici, italiani: il grande romanzo dei portieri della Juve La classifica dei portieri della Serie A è impietosa con Di Gregorio e la Juve: è messo malissimoLe sbavature nella sfida contro il Como (persa 0-2 in casa) hanno messo il dito nella piaga alimentando il partito di quanti non ritengono l'ex... Calciomercato Juve, prosegue il casting dei portieri: i nomi presenti nella lista di Comolli per la prossima stagioneMateta alla Juve, la Vecchia Signora continua a seguire con attenzione l’attaccante del Crystal Palace: le condizioni per acquistarlo Kostic Juve,...