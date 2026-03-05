Fortezza Nuova domenica 8 marzo il primo mercato di artigiani in occasione dei ' Market days'

Domenica 8 marzo, dalle 10 alle 19, la Fortezza Nuova ospiterà la prima giornata dei “Market Days”, un evento dedicato agli artigiani e alle eccellenze locali. La manifestazione si svolge nel bastione mediceo, trasformato in un grande spazio di incontro. L’iniziativa mira a promuovere il territorio attraverso la presenza di produttori e artisti che espongono le loro creazioni.

Domenica 8 marzo, dalle 10 alle 19, la Fortezza Nuova accoglierà la prima data primaverile dei “Market Days”, il format dedicato alla valorizzazione del territorio, dell’artigianato e delle eccellenze locali che trasforma il bastione mediceo in un grande spazio di incontro e condivisione, nel cuore di Livorno. Si tratta di un progetto pensato per animare la Fortezza durante tutto l’anno con appuntamenti tematici a ingresso gratuito, capaci di unire mercati di qualità, creatività, cultura e intrattenimento per tutte le età. Per questa prima giornata di primavera, organizzata in occasione della Festa della Donna, il mercato si estenderà sia all’interno che all’esterno della Fortezza, con tanti espositori e prodotti a tema dedicati alla creatività, al talento e alla sensibilità femminile. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

