Forse ci sarà una nuova autostrada a sud di Milano ma i sindaci non la vogliono

Quattordici sindaci di Comuni a sud di Milano hanno inviato una lettera al presidente della Lombardia e all’assessore ai trasporti per esprimere il loro rifiuto all’ipotesi di costruire una nuova autostrada nella zona. La comunicazione si concentra sul deciso no all’autostrada tra le campagne del territorio, evidenziando la posizione unitaria dei sindaci contro il progetto.

No all'autostrada tra le campagne del Sud Milano. È il contenuto di una lettera firmata da 14 sindaci di Comuni di quel territorio e inviata al presidente della Lombardia, Attilio Fontana, e all'assessore ai trasporti, Franco Lucente, per rispondere all'idea della Tangenziale esterna sud, un'arteria (a pedaggio) che dovrebbe collegare l'A1 (Milano-Roma) e l'A7 (Milano-Genova) con un tracciato più o meno parallelo alla strada ‘Binasca’. L'idea di un'arteria autostradale in quella zona è apparsa nel Piano regionale della mobilità e trasporti con prospettiva temporale successiva al 2032. Ma, non appena l'idea è stata resa nota, 14 sindaci si sono uniti in una lettera per manifestare la loro opposizione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

La nuova Tangenziale del Sud Milano: “Non la vogliamo, ecco le alternative”. La lettera di 14 sindaci alla RegioneMilano – Quattordici sindaci hanno inviato una lettera al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e all’assessore regionale ai...

Milano-Cortina 2026, Piantedosi: “ICE in Italia? Non ci risulta. Ma le delegazioni possono scegliere chi vogliono per la loro sicurezza”Home > Politica > Milano-Cortina 2026, Piantedosi: “ICE in Italia? Non ci risulta.

Aggiornamenti e notizie su Forse ci sarà una nuova autostrada a....

Temi più discussi: Dybala (forse) ci sarà, ultimo test per la Joya prima della Juventus; Scudo penale per gli agenti di polizia, cosa significa e come funzionerebbe; Sarà una stagione dell'uva da tavola impegnativa, forse più di quella dello scorso anno; Dybala (forse) ci sarà, ultimo test per la Joya prima della Juventus.

Rihanna e Jay Z: forse ci sarà una nuova collaborazioneRihanna e Jay Z si sono incontrati per un pranzo nel lussuoso ristorante Wolfgang Puck, dell’hotel Bel Air di Los Angeles. A riferire la notizia per primo sarebbe stato Page Six del The New York Post. 105.net

L’Atalanta sfida il Genoa, Palladino: Vicini a Pasalic, a Marassi non ci sarà: siamo una famigliaVenerdì una delegazione con il tecnico e Luca Percassi è stata in Croazia dal numero 8, che ha perso il padre: Settimana toccante. Rientra Kamaldeen, Maldini si gioca una maglia, salgono le ... bergamonews.it

Totalità e infinito di Emanuel Lévinas. Forse il libro più radicalmente "pacifista" che sia mai stato scritto. Le guerra di questi anni sono l'eclissi dell'umanità. La distanza assoluta dall'umano. Il trionfo della totalità, la morte di ogni ospitalità e trascendenza. La sal - facebook.com facebook

Pallavolo A1F - Diouf: "Loro sono state superiori, ma forse avremmo potuto mettere più grinta" x.com