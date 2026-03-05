Formula1 Leclerc | Fiducioso nel lavoro fatto finora

Il pilota di Formula 1 ha dichiarato di essere neutrale riguardo alla possibilità di vincere il Mondiale, sottolineando di non essere né fiducioso né sfiduciato. La sua attenzione è rivolta al lavoro svolto finora, senza esprimere giudizi sul risultato finale. La sua posizione riflette una certa distanza dalle aspettative di vittoria, mantenendo un atteggiamento di attesa.

Roma, 5 mar. (askanews) – “Lottare per il Mondiale? Sono piuttosto neutrale al riguardo, non ho né fiducia né sfiducia. Sono fiducioso che stiamo facendo un buon lavoro nella preparazione di questa prima gara. Ma sono anche consapevole che la Mercedes sembra essere più forte di noi, per ora. Quindi dobbiamo mantenere la calma e non reagire in modo eccessivo”, Così Charles Leclerc alla vigilia del primo appuntamento del Mondiale di Formula1, a Melbourne. Leclerc ha poi insistito sull’importanza degli sviluppi. “È solo la prima gara della stagione. Ovviamente, sono incredibilmente emozionato di vedere dove siamo rispetto agli altri. Ma ho la sensazione che quest’anno, più che in altri, sarà un campionato in cui lo sviluppo farà una differenza molto più grande, perché il concetto è ancora relativamente nuovo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Formula1, Vasseur: Leclerc e Hamilton devono spingerci a crescere

Leggi anche: Formula1, Leclerc guida i test di Sakhir in Bahrain

Leclerc deve lasciare la Ferrari

Contenuti e approfondimenti su Formula1 Leclerc Fiducioso nel lavoro....

Temi più discussi: F1, Piero Ferrari sulla SF-26: Fiducioso, come ai tempi di Todt e Schumacher. Leclerc merita il Mondiale. E su Antonelli…; Ferrari, tocca a te: la svolta tecnica è l'occasione per Leclerc e Hamilton; Leclerc crede nella Ferrari: La mia ambizione è sempre vincere il titolo; Leclerc carica la Ferrari nei test, Patrese: È arrabbiato per non aver vinto il titolo.

Formula1, Leclerc: Fiducioso nel lavoro fatto finoraRoma, 5 mar. (askanews) – Lottare per il Mondiale? Sono piuttosto neutrale al riguardo, non ho né fiducia né sfiducia. Sono fiducioso che stiamo facendo un buon lavoro nella preparazione di questa pr ... askanews.it

In Australia il via al Mondiale di Formula 1: Ferrari fiduciosa, la Mercedes non si nascondeMELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Sono passati solo pochi mesi, ma quella che si presenta in griglia per il primo appuntamento del 2026 è una Formula 1 molto diversa da quella vista la scorsa stagio ... italpress.com

Il ritorno in Formula 1 di Valtteri #Bottas avverrà senza penalità: le 5 posizioni inflitte dopo l’incidente con Kevin Magnussen nel Gran Premio di Abu Dhabi 2024 sono decadute #f1 #formula1 #f12026 #formula1it #formulauno #newsf1 #AustralianGP - facebook.com facebook

Ecco il regalo che Leclerc vuole ricevere da Hamilton #f1 #formula1 #ferrari #hamilton #leclerc #regalo x.com