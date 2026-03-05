La stagione di Formula 1 2026 prende il via a Melbourne con il Gran Premio d’Australia. La Ferrari spera di migliorare le proprie prestazioni e di ottenere risultati significativi in questa prima tappa del campionato. Gli orari del weekend indicano quando si corre e come seguire l’evento in diretta o in replica. La gara rappresenta il primo appuntamento ufficiale del nuovo campionato.

È il weekend del ritorno della Formula 1. Comincia da Melbourne infatti il Mondiale 2026, con il GP d’Australia. C’è tanta curiosità perché con lo stravolgimento di regole e i nuovi sviluppi, tutti partono da zero e tutti proveranno a trovare l’assetto giusto con il passare delle gare. È l’occasione per la Ferrari di Hamilton e Leclerc per provare a essere competitiva dopo anni di anonimato. Domenica si scoprirà così se anche con le nuove regole la McLaren sarà ancora la monoposto da battere o se, al contrario, verranno stravolte le gerarchie, con magari qualche sorpresa. La Ferrari spera. I test invernali hanno dato segnali positivi: le vetture di Maranello sembrano di un altro stampo rispetto alle fallimentari SF-25 dello scorso anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Formula 1, si comincia a Melbourne: la Ferrari spera nella svolta | Gli orari del weekend: dove vedere il Gp in diretta e in replica

Leggi anche: Formula 1, si riparte con il Gp di Melbourne: dalle libere alla gara, dove vedere tutti gli appuntamenti

Formula 1, GP Australia 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streamingGli orari del Gran Premio d’Australia della Formula 1 2026: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche e gara della F1...

Contenuti utili per approfondire Formula 1 si comincia a Melbourne la....

Temi più discussi: Formula 1, si parte! La guida alla stagione 2026: le novità, i favoriti, le sorprese, le date; Formula 1 2026, comincia la nuova stagione: come guardare in diretta streaming tutti i GP; Formula 1 2026: chi sono i favoriti del Mondiale; Festa grande per la Formula 1 a Melbourne: l'arrivo dei piloti e il tripudio dei tifosi.

Formula 1, record storico di ricavi e un miliardo di spettatori (anche grazie a Verstappen)La F1 vola verso la stagione 2026 con 3,87 miliardi di ricavi e oltre un miliardo di spettatori. Liberty Media trasforma il Circus ... panorama.it

La nuova era della Formula 1 comincia da MelbourneCon il Gran Premio d’Australia prende ufficialmente il via il Campionato del Mondo di Formula 1 2026, una stagione destinata a segnare una svolta epocale nella storia della categoria. ferrari.com

Dal calcio alla Formula Uno, il conflitto in Medio Oriente sconvolge il mondo dello #sport. #Tg1 Alessandra Barone - facebook.com facebook

Pallavolo A2F - Messina, Matteo Freschi e Giulia Viscioni post-match Gruppo Formula 3 vs Busto Arsizio 1-3 x.com