Formignano ospita Intrecci di comunità un weekend di cesteria trasversale

A Formignano si svolge il weekend “Intrecci di comunità” nei giorni 7 e 8 marzo. L’evento coinvolge appassionati e artigiani nella pratica della cesteria, un’arte tradizionale della cultura romagnola. Durante le due giornate, si realizzeranno ceste utilizzando materiali naturali e tecniche tramandate di generazione in generazione. La manifestazione mira a promuovere la conoscenza di questa attività artistica e il suo valore culturale.

Sabato e domenica, 7 e 8 marzo, Formignano ospiterà "Intrecci di comunità", un weekend di cesteria trasversale, un'esperienza che vuole unire l'esplorazione della cultura romagnola attraverso l'antica arte dell'intreccio per realizzare ceste, fatta di gesti tramandati, materiali naturali e conoscenze legate al luogo. Per i partecipanti sarà l'occasione per vivere due giorni immersi nel ritmo della natura e delle relazioni, riscoprendo il legame profondo tra persone, paesaggi, luoghi e tradizioni.

