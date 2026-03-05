Formignano ospita Intrecci di comunità un weekend di cesteria trasversale

A Formignano si svolge “Intrecci di comunità”, un evento che si tiene sabato e domenica, 7 e 8 marzo. La manifestazione si concentra sulla cesteria trasversale, coinvolgendo esperti e appassionati nell’arte dell’intreccio. Durante il fine settimana, i partecipanti potranno esplorare la cultura romagnola attraverso tecniche tradizionali e materiali naturali. L’iniziativa mira a valorizzare un mestiere antico e condiviso.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Sabato e domenica, 7 e 8 marzo, Formignano ospiterà “Intrecci di comunità”, un weekend di cesteria trasversale, un’esperienza che vuole unire l’esplorazione della cultura romagnola attraverso l’antica arte dell’intreccio per realizzare ceste, fatta di gesti tramandati, materiali naturali e conoscenze legate al luogo. Per i partecipanti sarà l'occasione per vivere due giorni immersi nel ritmo della natura e delle relazioni, riscoprendo il legame profondo tra persone, paesaggi, luoghi e tradizioni. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it "Intrecci di comunità", a Rocca San Casciano un weekend tra natura, tradizione e cesteria romagnolaIl 14 e 15 febbraio Rocca San Casciano ospita “Intrecci di comunità”, un’esperienza dedicata all’esplorazione della cultura romagnola attraverso... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Formignano ospita Intrecci di comunità.... Discussioni sull' argomento Formignano ospita Intrecci di comunità, un weekend di cesteria trasversale; Venticinque anni di Processi del 10 agosto, in Malatestiana la presentazione del libro di Antonio Carioti. INTRECCI - Abitiamo il Lametino, parte il laboratorio di creazione teatrale e linguaggi scenici ConvergenzeLamezia Terme - 'Nell’ambito del progetto Intrecci – Abitiamo il Lametino prende avvio Convergenze, un laboratorio di creazione teatrale e linguaggi scenici curato dall’Associazione Teatrale I Vac ... lametino.it 'Intrecci', cento scatti di Helmut Newton a CaraglioIl Filatoio di Caraglio nel Cuneese, antico setificio seicentesco ai tempi tra i più importanti d'Europa, dal 23 ottobre accoglie la mostra 'Intrecci', che riunisce oltre 100 fotografie di Helmut ... ansa.it “INTRECCI DI CRESCITA: quando le mani imparano a pensare” Tessere il telaio diventa un’attività preziosa per allenare la motricità fine, sviluppare la coordinazione oculo-manuale e stimolare attenzione e concentrazione. Attraverso gesti semplici ma signi - facebook.com facebook Intrecci di materia e colore: Sheila Hicks e Paolo Icaro in dialogo ift.tt/AIMo6kV x.com