Formazione e lavoro L’84% viene assunto

Nella città di Castello, i programmi della scuola di arti e mestieri Bufalini mostrano un'alta percentuale di occupazione tra i partecipanti, con l’84% di studenti che trovano un impiego dopo aver completato i percorsi formativi. La scuola si concentra su progetti che favoriscono l’inclusione e l’inserimento nel mondo del lavoro. I dati sono stati comunicati ufficialmente dall’istituto.

CITTÀ DI CASTELLO - I percorsi formativi della scuola di arti e mestieri Bufalini stanno registrando percentuali di attivazione lavorativa alte, all’insegna dell’inclusione. I dati diffusi a fine 2025, durante un incontro con l’assessore regionale Francesco De Rebotti e i sindaci Luca Secondi e Stefano Veschi, raccontano un successo concreto: su 158 partecipanti ai corsi, ben 111 hanno già trovato un inserimento lavorativo, con un tasso di attivazione pari al 70,3%. Entrando nel dettaglio dei singoli profili professionali, emergono picchi di eccellenza assoluta, come nel caso dell’addetto saldatore qualificato che ha raggiunto l’84,2% di assunzioni (80 contratti su 95 allievi). 🔗 Leggi su Lanazione.it

