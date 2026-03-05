Forbidden fruit 3 replica puntata del 5 marzo in streaming | Video Mediaset

Oggi, giovedì 5 marzo, viene trasmessa in streaming la replica dell'episodio di Forbidden Fruit 3, la soap turca. Nella puntata, Yildiz, che sta affrontando una depressione post partum e un desiderio di rivalsa, chiede ad Aysel di prelevare un campione di Halit per ripetere il test. La puntata viene resa disponibile attraverso Video Mediaset.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 5 marzo – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Yildiz, in bilico tra la depressione post partum e il desiderio di rivalsa, incarica Aysel di prendere un campione di Halit per ripetere il test. Sahika la coglie in flagrante, ma la lascia comunque prendere la spazzola per capelli, certa che il test del DNA dara' sempre lo stesso risultato negativo: la donna, infatti, ha scambiato il figlio di Yildiz e Halit con un altro bambino.

