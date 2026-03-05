fondazione rosselli il 9 marzo dibattito su prospettive e futuro di firenze

Firenze, 5 marzo 2026 – Il 9 marzo alle ore 17 la Fondazione Rosselli ospita l'evento 'Firenze: riflessioni e prospettive', un momento di dibattito a due anni dall'uscita del Quaderno del Circolo Rosselli 22024 dal titolo “Firenze bella e possibile”. Ci sarà un confronto aperto tra alcune riviste fiorentine per analizzare l’evoluzione della città e le sfide del prossimo futuro. Interverranno Sandro Rogari della Fondazione Nuova Antologia, Severino Saccardi di Testimonianze, Alberto Di Cintio di Bioarchitettura, Michele Morrocchi di Cultura commestibile e il presidente della Fondazione Rosselli e direttore dei Quaderni Valdo Spini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

