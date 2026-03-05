Fondazione Lgh innovation workshop ascolto confronto e nuove direttrici per innovazione territoriale

Oggi si è svolto a Ca’ Del Bosco a Erbusco un workshop dedicato all’innovazione, promosso dalla Fondazione LGH con la collaborazione di Teha – The European House Ambrosetti. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti del territorio e esperti del settore, che hanno discusso di nuove direttrici per lo sviluppo territoriale attraverso momenti di ascolto e confronto.

