Fondazione Arena celebra il femminile con due spettacoli in Sala Filarmonica
La Fondazione Arena organizza un fine settimana dedicato al femminile con due spettacoli in Sala Filarmonica, situata in via Roma 1. Gli eventi sono diversi tra loro e promettono di offrire un’esperienza coinvolgente per il pubblico. La programmazione si concentra su performance che evidenziano le interpretazioni e le capacità artistiche femminili. Entrambe le rappresentazioni si svolgono nel contesto della stessa sede, creando un itinerario culturale incentrato sul tema.
Un fine settimana al femminile. Fondazione Arena propone due spettacoli diversi e avvincenti, entrambi in Sala Filarmonica (via Roma 1). Sabato 7 marzo, alle ore 15.30, per la rassegna Musica in Famiglia andrà in scena Mignolina, fiaba musicale di Sara Silingardi per voce recitante, arpe e percussioni dalla celebre fiaba di Hans Christian Andersen. Un grande libro illustrato ci racconterà la storia di una piccola bambina dal forte carattere e buoni sentimenti, che affronta una natura tanto suggestiva quanto misteriosa.
Leggi anche: “Mozart e Salieri Got Talent” in sala Filarmonica
