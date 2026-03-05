A Nola, la cerimonia per Domenico ha attirato numerose persone che hanno assistito al passaggio del feretro bianco fuori dal Duomo. La piazza si è riempita di volti commossi e lacrime, mentre il corteo si spostava lentamente tra le strade della città. La scena ha coinvolto molti cittadini, tutti uniti nel ricordo di una persona scomparsa.

NOLA (Napoli) Quando il feretro bianco scivola fuori dal Duomo, piccolo e leggero come un sogno, la città di Nola smette di respirare. Un secondo. Forse due. Poi arrivano le note. Io sono un guerriero veglio quando è notte Ti difenderò da incubi e tristezze Ti riparerò da inganni e maldicenze E ti abbraccerò per darti forza sempre. Marco Mengoni non immaginava che i versi di ‘Guerriero’ sarebbero diventati un giorno la colonna sonora di un lutto impossibile e assurdo. Che avrebbero accompagnato una bara bianca sulle spalle di un padre che cammina come se portasse il mondo intero, e non riesce a piangere. Piazza Duomo è stracolma. Piena di magliette bianche con quel faccino stampato sopra: due occhi grandi, un sorriso che non chiedeva niente al mondo, solo di starci dentro ancora un po’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Folla e lacrime per Domenico

Tante lacrime per Catia, folla al funerale dell’amata infermieraPistoia, 9 gennaio 2026 – Grande folla e commozione, ieri pomeriggio, nella chiesa di San Michele Arcangelo a Bottegone dove si è celebrato il...

"Il nostro guerriero", folla a Nola per l'addio a Domenico (video)Tanti mazzi di fiori sono stati sistemati davanti all’ingresso della chiesa, mentre alcune persone indossano una maglia bianca con il volto di...

Policastro Bussentino: dolore e lacrime ai funerali di Demetrio Lettieri

Tutto quello che riguarda Folla e lacrime per Domenico.

Temi più discussi: Folla e lacrime per Domenico; Vernio dice addio alla piccola Nadia. Folla in silenzio, lacrime e palloncini; I funerali di Domenico, folla a Nola; Domenico, la camera ardente e i funerali del piccolo: lacrime e applausi della folla VIDEO.

Folla per l'ultimo saluto a Massimiliano Negro, il silenzio composto e l'applauso finaleChiesa gremita e un silenzio carico di affetto per l’addio a Massimiliano Negro. Nessun discorso di circostanza, ma lacrime, gratitudine e un lungo applauso finale hanno accompagnato il suo ultimo via ... ilrestodelcarlino.it

Grande folla a Spicciano per l’ultimo saluto a Nicola RicciardiErano in tanti ieri al funerale di Nicola Ricciardi, morto nel sonno domenica, a 43 anni. Agenti della Polizia municipale e volontari della Protezione civile hanno dovuto intervenire per disciplinare ... lanazione.it

Una folla commossa a #Nola per i funerali del bimbo morto dopo un trapianto di cuore fallito. L’abbraccio della premier #Meloni alla mamma che dice: “Mio figlio è qui”. #Tg1 Gianvito Cafaro - facebook.com facebook

"Il nostro guerriero", folla a Nola per l'addio a Domenico x.com