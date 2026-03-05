In questa puntata di FOCUS, Linda Collini analizza il rapporto tra arte e sport, sottolineando come entrambi richiedano disciplina, preparazione e capacità di gestire la pressione. Racconta il processo di preparazione fisica, l’adrenalina che si prova prima di salire sul palco e l’importanza di prendersi cura del corpo come parte essenziale del lavoro. La puntata approfondisce questi aspetti attraverso le sue parole.

Linda Collini è coinvolta nella giuria degli Italian Sportrait Awards, il premio che celebra storie e protagonisti dello sport italiano, in programma lunedì 16 marzo a Roma. Per aggiornamenti?? https:italiansportraitawards.it

FOCUS - CULTURA & SPORT | Linda Collini: quando il palcoscenico diventa performance