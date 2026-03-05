Flora Tabanelli operata | Pronta a inseguire di nuovo i miei sogni

Martedì, Flora Tabanelli è stata sottoposta a un intervento chirurgico presso la casa di cura “La”. La donna, nota per il suo percorso nel settore artistico, ha dichiarato di essere pronta a riprendere a inseguire i suoi sogni. L'operazione si è conclusa con successo e la Tabanelli si trova attualmente in fase di recupero.

Modena, 5 marzo 2026 – È stata operata martedì Flora Tabanelli, presso la casa di cura "La Madonnina" di Milano dai dottori Andrea Panzeri e Gabriele Thiebat della Commissione Medica FISI, che l'avevano seguita anche in tutto il percorso che il 16 febbraio l'ha poi portata al bronzo olimpico nel big air dello sci freestyle. Un'operazione necessaria, terminate le fatiche dei Giochi, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, lesionatosi dopo una brutta caduta in allenamento lo scorso 6 novembre, in Austria. Il 6 novembre, a Stubai, il rumore sordo della caduta aveva gelato l'aria più della neve.