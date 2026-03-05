Flamengo ingaggia Jardim come nuovo allenatore al posto di Filipe Luis

Il Flamengo ha annunciato l'ingaggio di Leonardo Jardim come nuovo allenatore, sostituendo Filipe Luis. La società ha deciso di cambiare guida tecnica per la propria squadra e ha comunicato ufficialmente questa nomina. Jardim assumerà il ruolo di allenatore con l'obiettivo di guidare i rosso-neri nelle prossime partite e nella stagione in corso.

Il Flamengo ha deciso di dare una scossa alla propria stagione calcistica nominando Leonardo Jardim come nuovo allenatore. Questo avviene a seguito della sorprendente esonero di Filipe Luis, che non è riuscito a portare la squadra ai livelli sperati. La decisione del club carioca ha suscitato un ampio dibattito tra gli esperti e i tifosi, che si stanno già chiedendo quali siano le prospettive future per la squadra. Leonardo Jardim, noto per il suo approccio tattico versatile e la capacità di far crescere giovani talenti, si troverà di fronte a una sfida notevole.