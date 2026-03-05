Firenze il cavalcavia degli incubi | giacigli rifiuti zero regole Qui la notte vince la paura

A Firenze, un cavalcavia situato tra Novoli, Sesto e l’aeroporto è diventato un punto di ritrovo per chi cerca riparo, con giacigli improvvisati e rifiuti sparsi ovunque. La zona, senza regole o controlli, si presenta come un’area trasandata circondata da un terreno di prati malmessi e da graffiti, vicino al parcheggio scambiatore e alla fermata Guidoni della linea T2.

Firenze, 5 marzo 2026 – Un’isola di nessuno circondata da un nastro d’asfalto dove le auto corrono verso l’autostrada, Novoli, Sesto, aeroporto, Indiano, quel terreno di prati malconci e cemento coperto da graffiti intorno al parcheggio scambiatore e alla fermata Guidoni della T2. Di giorno un non-luogo dove in tutta fretta si fa scambio fra bus, macchina e tramvia, di notte una terra abbandonata, dove trovano rifugio gli ultimi, tanti per costrizione, altri per nascondersi: paradosso proprio lì dove passa tutta la città. E dove tutto può succedere. La zona del cavalcavia (Giuseppe CabrasNew Press Photo) Anche che un ragazzino di 17 anni addormentato su Sirio tra i fumi dell’alcool venga adescato, portato sotto i piloni di un cavalcavia e molestato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

