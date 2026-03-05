Firema Zinzi | Caserta cuore pulsante produzione treni

Il rappresentante di Zinzi afferma che il salvataggio di Firema dimostra come la provincia di Caserta sia una priorità per il Governo. Firema è una azienda di produzione di treni. La dichiarazione evidenzia l’importanza strategica di questa realtà industriale per l’intera area. La notizia si concentra sulla vicenda aziendale e sul ruolo della provincia nel contesto economico.

“Il salvataggio di Firema dimostra in modo concreto quanto la provincia di Caserta sia una priorità per questo Governo”. Lo dichiara il deputato della Lega Gianpiero Zinzi che commenta la cessione del ramo di azienda relativo alla realizzazione e manutenzione dei treni da parte della Titagarh Firema a Ferrovie dello Stato. Un'acquisizione frutto del lavoro di questi mesi. “Abbiamo lavorato in silenzio, con serietà e determinazione, affinché l’acquisizione si completasse nel modo migliore e garantisse futuro e stabilità a un presidio industriale strategico per il nostro territorio - prosegue Zinzi - Desidero rivolgere un ringraziamento sincero a tutti i dipendenti di Firema: hanno dimostrato grande maturità, senso di responsabilità e attaccamento all’azienda, contribuendo in maniera decisiva al buon esito di questa operazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

