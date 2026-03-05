Fiorenzuola | centrodestra in campo per le ragioni del Sì al referendum sulla giustizia

Nel territorio piacentino, il Centrodestra ha organizzato una serie di incontri pubblici per discutere della riforma della giustizia e delle ragioni del “Sì” al referendum. Questi eventi si sono concentrati sul confronto diretto con la cittadinanza, offrendo approfondimenti sui contenuti della consultazione elettorale prevista per il 22 e 23 marzo. La campagna prosegue con appuntamenti che coinvolgono rappresentanti e cittadini.

Sabato 7 marzo alle 17 al Ridotto del Teatro Verdi. Presenti anche il ministro Tommaso Foti e la senatrice Elena Murelli Prosegue nel territorio piacentino il ciclo di incontri pubblici promossi dal Centrodestra per approfondire i contenuti del referendum sulla riforma della giustizia in vista del voto del 22 e 23 marzo. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 7 marzo alle 17 al Ridotto del Teatro Verdi di Fiorenzuola di fronte a Piazza San Francesco in via Liberazione, dove si terrà un momento di confronto aperto alla cittadinanza dedicato all'illustrazione delle ragioni del "Sì". L'incontro rappresenta un'importante occasione di approfondimento pubblico su un tema di grande rilievo per l'assetto istituzionale del Paese e per il funzionamento della giustizia.