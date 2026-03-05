Fiorentina vs Parma ventottesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Fiorentina e Parma si disputa durante la ventottesima giornata del campionato di Serie A 20252026. La gara si gioca in un momento cruciale per entrambe le squadre: i padroni di casa cercano punti per uscire dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti vogliono avvicinarsi alla salvezza. La sfida si svolge in uno stadio italiano e sarà trasmessa in diretta.

We have a curated list of the most noteworthy news from all across the globe. With any subscription plan, you get access to exclusive articles that let you stay ahead of the curve. We have a curated list of the most noteworthy news from all across the globe. With any subscription plan, you get access to exclusive articles that let you stay ahead of the curve. We have a curated list of the most noteworthy news from all across the globe. With any subscription plan, you get access to exclusive articles that let you stay ahead of the curve. Sign up with just an email address and you get access to this tier instantly. Pay now and you get access to exclusive news and articles for a whole year. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Fiorentina vs Parma, ventottesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Parma vs Fiorentina, diciassettesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2025/2026. Bari-Empoli, ventottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. FANTACALCIO: CONSIGLI 25ª GIORNATA | Analisi partite e Indici di schierabilità su FantaLab Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fiorentina vs Parma ventottesima.... Temi più discussi: Fiorentina-Parma: biglietti in vendita da oggi, tutte le info e le modalità d’acquisto; Serie A Enilive 2025/26, il calendario completo; Qui Parma: un giocatore salta la trasferta con la Fiorentina per squalifica; Serie A, anticipi e posticipi dalla 28^ alla 30^ giornata: ecco quando gioca la Fiorentina. Zufferli torna al Franchi: l'ultima volta arbitrò la Fiorentina sconfitta dal NapoliL'AIA, come di consueto, ha comunicato la designazioni arbitrali valide per la ventottesima giornata di Serie A. La partita tra Fiorentina e Parma, in scena al Franchi nel lunch match di ... firenzeviola.it Fiorentina-Parma, arbitrerà il signor Luca Zufferli: ecco la ternaL’Associazione Italiana Arbitri ha pubblicato le designazioni arbitrali valide per la ventottesima giornata di Serie A. Fiorentina-Parma è stata affidata al signor Luca Zufferli ... firenzeviola.it Fiorentina lineup, 1995-96 season!! - facebook.com facebook L'argentino non è proprio vicinissimo al ritorno in campo ma punta a tornare per l’ultima trasferta prima della prossima sosta per le nazionali, quella contro la Fiorentina del 22 marzo x.com