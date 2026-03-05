Fiorentina il mercato estivo è stato un flop | 90 milioni di rimpianti dietro la stagione

La Fiorentina ha investito 90 milioni di euro nel mercato estivo, ma la stagione attuale si sta rivelando deludente, con prestazioni sotto le aspettative. Nonostante i grandi investimenti, la squadra fatica a ottenere risultati positivi e si trova in una posizione di classifica insoddisfacente. La gestione delle operazioni di mercato e le scelte fatte hanno suscitato molte critiche tra tifosi e addetti ai lavori.

La stagione della Fiorentina sta presentando luci e ombre: nonostante un mercato estivo di grande rilievo, i risultati sul campo restano al di sotto delle aspettative. Secondo rilevazioni sportive, la società ha investito circa 90 milioni di euro per potenziare la rosa, ma la classifica resta critica. A 11 turni dalla chiusura del campionato, la squadra occupa una posizione pericolosa in terzultima, a parità di punti con Cremonese e Lecce, e continua la corsa per la salvezza. La gestione del mercato ha portato diverse operazioni di rilievo, con una rosa potenziata che comprende nomi rilevanti. Tra gli innesti principali figurano Roberto Piccoli, arrivato dal Cagliari per 25 milioni, Simon Sohm dal Parma per 15 milioni e Jacopo Fazzini dall'Empoli per 9 milioni.