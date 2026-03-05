Fiorello deluso da Cazzullo | la parodia di Sal Da Vinci

Fiorello ha realizzato una parodia di Sal Da Vinci in risposta a una critica di Cazzullo, che aveva preso in giro il cantante. Cazzullo aveva scherzato su Sal Da Vinci, e in risposta, Fiorello ha interpretato il ruolo del cantante immaginando una sua replica. La scena è stata condivisa pubblicamente come una parodia.

Cazzullo ha deriso Sal Da Vanci e così Fiorello ha fatto la sua parodia, immaginando una sua risposta. Non sono mancate menzioni al paragone di Fabrizio Biggio a Luca Argentero Fiorello ha commentato a La Pennicanza il discorso che riguarda Aldo Cazzullo e Sal Da Vinci. Lo scrittore ha definito la canzone Per sempre sì come quella da “matrimoni della camorra”. E ben presto è arrivato il commento da parte dello showman che non è stato tanto velato. “Cazzullo? Ci sono rimasto male. La mia famiglia ha sempre amato Cazzullo. Compravamo il ‘Corriere’ e ritagliavamo solo il suo articolo, il resto del giornale lo buttavamo e la sera ci riunivamo tutti insieme per leggerlo e ora dice che la mia canzone è brutta!? Mi sento male”, ha detto imitando Sal Da Vinci. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

