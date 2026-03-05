Fiorello Contro Mediaset | Stop Alla Presenza Di Sal Da Vinci!

Fiorello ha annunciato che Mediaset ha impedito a Sal Da Vinci di partecipare al suo show. La decisione è stata comunicata pubblicamente dal conduttore, che ha spiegato come non sia stato possibile coinvolgere il cantante per motivi legati alla produzione. La vicenda ha suscitato discussioni tra i fan e gli addetti ai lavori riguardo alle restrizioni imposte dalla rete.

Fiorello racconta un retroscena che fa discutere: Mediaset avrebbe bloccato la partecipazione di Sal Da Vinci al suo programma. Ecco cosa sarebbe successo dietro le quinte della tv. Clima teso nel mondo dello spettacolo. A raccontare un episodio che sta facendo discutere è stato Rosario Fiorello, che nei giorni scorsi ha svelato un curioso retroscena legato al suo programma La Pennicanza. Secondo quanto raccontato dallo showman siciliano, Mediaset avrebbe bloccato la partecipazione di un ospite proprio all'ultimo momento. Un episodio che ha lasciato Fiorello piuttosto sorpreso, soprattutto perché l'invitato in questione sembrava entusiasta di partecipare.

Fiorello deluso da Cazzullo: la parodia di Sal Da VinciCazzullo ha deriso Sal Da Vanci e così Fiorello ha fatto la sua parodia, immaginando una sua risposta.

Leggi anche: Fiorello e l'esilarante parodia della canzone di Sal Da Vinci. Ma il finale è da beffa

