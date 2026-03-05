David Finlay ha annunciato il suo passaggio all’AEW, lasciando la WWE dopo aver deciso di non rinnovare il contratto. La decisione arriva in un momento di cambiamenti nel mondo del wrestling, con Finlay che si unisce alla federazione concorrente. La sua presenza viene subito riconosciuta come un elemento importante per l’attuale roster dell’AEW.

Un nuovo capitolo scuote il panorama del wrestling globale: David Finlay entra ufficialmente in AEW, integrandosi subito come punto di riferimento per la nuova fazione che prende forma sul ring. L’uscita dai vincoli contrattuali in Giappone ha aperto la strada a una scelta che privilegia la visibilità immediata e l’impatto su dinamiche di gruppo, piuttosto che un percorso lungo nel sistema di sviluppo di altre realtà. La mossa mette in luce una decisione strategica: diventare protagonista dalle prime apparizioni, mantenendo intatta la leadership e l’identità internazionale che ha contraddistinto Finlay in passato. Nella fase conclusiva del proprio impegno in Giappone, Finlay ha reso nota una proposta concreta avanzata dalla WWE. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Finlay sceglie l'AEW: le ragioni dietro il rifiuto della WWE

Blake Monroe svela le ragioni della scelta WWE su AEWNel panorama delle protagoniste della WWE, una recente mossa ha catturato l’attenzione degli appassionati: Blake Monroe ha lasciato AEW per vestire i...

WWE Draft cancellato: le ragioni dietro la sceltaIl draft WWE ha da sempre segnato l’orizzonte narrativo della federazione di Stamford, offrendo cambi di roster, nuove rivalità e dinamiche tra Raw e...