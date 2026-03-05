Finlay pronto a esordire | tutti i dettagli sul suo arrivo

Un importante sviluppo scuote la scena AEW con l’ingresso di David Finlay, che si è unito di recente alla compagnia di Tony Khan. Finlay è pronto a esordire e sono stati resi noti alcuni dettagli sul suo arrivo. La sua presenza crea attesa tra i fan e gli addetti ai lavori, mentre si attendono le sue prime apparizioni ufficiali nel roster.

Un importante sviluppo scuote la scena AEW con l'arrivo di David Finlay, recente ingresso nella compagnia di Tony Khan. La sua prima apparizione, durante l'episodio di Dynamite, ha cambiato l'inerzia della serata e ha aperto una nuova dinamica tra i roster. L'intervento ha segnato l'allineamento immediato con Kidd e Connors, segnalando la formazione di una nuova stable. Nel contesto della svolta, i nomi chiave coinvolti emergono dall'elenco seguente. The Dogs è l'identità collettiva attribuita al trio, indicante un ruolo e una dinamica che potrebbero guidare la storyline nei prossimi appuntamenti. Revolution è il prossimo grande evento della AEW, in programma nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo presso la Crypto.