Finanziata la copertura del teatro Alfieri | Ora verrà messo in sicurezza

È stato approvato il finanziamento per la copertura del teatro Alfieri, che permetterà di intervenire sulla sua struttura. L’obiettivo è garantire la messa in sicurezza dell’edificio, che ospita eventi culturali e rappresentazioni teatrali. L’amministrazione ha annunciato che i lavori di intervento sulla copertura inizieranno a breve, portando a un’efficace tutela dell’edificio.

"È con grande soddisfazione, ed anche con una certa emozione, che posso finalmente comunicare alla cittadinanza una bellissima notizia: il progetto per la messa in sicurezza delle strutture di copertura del Teatro Comunale ‘V. Alfieri’ è stato ammesso a finanziamento". Con queste parole il sindaco Maurizio Grilli annuncia la svolta per lo storico edificio, chiuso ormai dal 2022. Il progetto è stato inserito nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2025, relativo alla quota otto per mille dell’Irpef, per un importo complessivo di 279.332 euro. La registrazione del provvedimento da parte della Corte dei Conti, avvenuta lo scorso 13 febbraio, rende ora le risorse concrete e pronte per l’uso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Finanziata la copertura del teatro Alfieri: "Ora verrà messo in sicurezza" Depuratore di San Saba, finanziata la copertura dell'impiantoGrazie alla Bandiera Blu 2025 è stato finanziato l’intervento di copertura dell’impianto di depurazione di San Saba: un risultato concreto che premia... Leggi anche: Groenlandia: Alfieri, 'Ue alzi la testa o verrà schiacciata' Tutto quello che riguarda Finanziata la copertura del teatro.... Temi più discussi: Deficit (parziale) di copertura finanziaria ed annullamento della gara. Occorre valutare possibili alternative.; Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up; Fondo Speciale per l'Equità del Livello dei Servizi (FELS) 2026 - Parte I; Nuovo ospedale del Nord Barese a Bisceglie: ecco la copertura finanziaria di 192 milioni. Ora si attende il bando anche per il nuovo nosocomio di Andria. UniCredit: a Trapani finanziata la ristrutturazione del palazzo ex sede della Banca d’ItaliaUniCredit finanzierà la ristrutturazione dell’ex sede della Banca d’Italia di Trapani, sita in piazza Scarlatti, con l’obiettivo di renderla una residenza turistica alberghiera. L’iniziativa sarà ... affaritaliani.it Polo agroalimentare a Piediripa, completata la nuova copertura. Avanza la rigenerazione del mercato ortofrutticolo con i fondi PnrrMACERATA Nuova copertura della principale piazza mercato del centro Agroalimentare completata. Avanza la rigenerazione del mercato ortofrutticolo di Piediripa dove al posto di fatiscenti strutture si ... corriereadriatico.it Dopo anni di proteste, ricorsi e ritardi, la riqualificazione finanziata con 11,5 milioni del PNRR è al giro di boa. Restano però le polemiche degli ambientalisti di Torino e San Mauro. - facebook.com facebook Grazie alla nuova misura "Una casa per ricominciare", finanziata con 1,5 milioni di euro dall'Assessorato alla Famiglia di Regione Lombardia, sosteniamo i percorsi di autonomia abitativa per le vittime di violenza e per i loro figli. In Lombardia non sei da sola x.com