Figo | La testa di maiale? La stampa aveva alimentato l’ostilità accettai il Real perché ero arrabbiato col Barça

Luis Figo, intervistato da L’Equipe, ha raccontato il suo passaggio dal Barcellona al Real Madrid, spiegando che la stampa aveva alimentato l’ostilità tra le due squadre. Ha anche ricordato di aver accettato il trasferimento perché era arrabbiato con il Barcelona. Inoltre, ha parlato della “generazione d’oro” portoghese, con cui non riuscì a conquistare un trofeo.

A L'Equipe: "Al Barça ho trascorso cinque anni meravigliosi, sono partito perché avevo la sensazione che la dirigenza non mi riconoscesse il giusto valore". Luis Figo, intervistato da L'Equipe, ha ricordato di quando passò dal Barcellona al Real Madrid e la "generazione d'oro" portoghese, con cui però non riuscì a vincere un trofeo. "Nei giorni precedenti alla partita del 2000 la stampa aveva alimentato l'ostilità. Hanno oltrepassato il limite prendendo di mira la mia famiglia. Io cercavo semplicemente di concentrarmi sul gioco, ma ovviamente ero preoccupato per loro. Non è stato un esempio positivo per il calcio, ma mi ha fatto maturare".