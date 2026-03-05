Fiera Godega 2026 | 100mila visitatori e l’era dell’agricoltura 5.0

L’edizione 2026 dell’Antica Fiera di Godega ha attirato più di 100.000 visitatori, stabilendo un nuovo record per l’evento. La manifestazione, considerata tra le più rilevanti del Veneto, ha visto una grande partecipazione da parte del pubblico e degli espositori. La fiera si è confermata come un punto di riferimento per il settore agricolo e per le innovazioni legate all’agricoltura 5.0.

L’edizione 2026 dell’Antica Fiera di Godega ha registrato un risultato storico con oltre 100.000 visitatori, confermandosi come uno degli eventi più importanti del territorio veneto. L’incontro si è svolto tra il sabato 28 febbraio e il lunedì 3 marzo a Godega di Sant’Urbano, attirando non solo il pubblico locale ma anche appassionati da zone limitrofe. Il successo non è stato solo numerico, ma legato alla qualità delle proposte, in particolare grazie all’introduzione di nuove strutture come il padiglione dell’agricoltura 5.0 e le dimostrazioni pratiche in viticoltura gestite dagli studenti dell’istituto Cerletti di Conegliano. Il bilancio tracciato dall’amministrazione comunale evidenzia una forte sinergia tra tradizione e innovazione tecnologica. 🔗 Leggi su Ameve.eu Asini, cani e… scuola: Godega anticipa la Fiera con 300 bambiniGodega di Sant’Urbano: un’Arca didattica invade le scuole, tra asini, laboratori e l’anteprima dell’Antica Fiera Godega di Sant’Urbano, nel cuore del... Leggi anche: Sfiorati i 100mila visitatori al Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa nel 2025 Aggiornamenti e notizie su Fiera Godega. Temi più discussi: Partita l’edizione 2026 dell’Antica Fiera di Godega nel segno dell’agricoltura 5.0; Inaugurata l'Antica Fiera di Godega di Sant'Urbano. Attesi 100mila visitatori; Inaugurata l’edizione 2026 dell’Antica Fiera di Godega tra radici agricole e innovazione 5.0; GODEGA: centomila presenze all'Antica Fiera. Antica Fiera di Godega, edizione da record: toccate le 100mila presenzeAntica Fiera di Godega 2026 chiude con 100mila presenze. Successo per PalaItlas e agricoltura 5.0. nordest24.it Conto alla rovescia per l'Antica fiera di Godega 2026: anche Zaia al taglio del nastroAl PalaItlas Olio Evo dall’antipasto al dolce in collaborazione con Coldiretti: alle 12, alle 15.30 e alle 16.30 degustazioni di olio evo dell’area del Montello, dell’area di Conegliano-Vittorio ... nordest24.it Antica Fiera di Godega, edizione da record: toccate le 100mila presenze --> https://www.nordest24.it/antica-fiera-godega-2026-100mila-presenze - facebook.com facebook