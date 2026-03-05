Ficarra e Rosi al Giglio Non ti pago di De Filippo

Ficarra e Rosi sono in scena al Teatro del Giglio con “Non ti pago” di Eduardo De Filippo. Lo spettacolo, che sarà rappresentato da domani fino a domenica 8 marzo, è l’ultima versione diretta e interpretata da Luca De Filippo. La messa in scena ripropone uno dei classici più amati dell’autore italiano e vede protagonisti gli attori siciliani.

Tra i classici più amati di Eduardo, Non ti pago è riportato in scena (tre recite, da domani a domenica 8 marzo) nell'ultima versione diretta e interpretata da Luca De Filippo. Sul palco, insieme a Carolina Rosi e agli attori e ai tecnici della Compagnia di Luca De Filippo, nel ruolo del protagonista Ferdinando Quagliuolo c'è oggi Salvo Ficarra, che affronta il personaggio unendo leggerezza e profondità. Con Rosi e Ficarra, ci saranno Nicola Di Pinto, Mario Porfito, Gianni Cannavacciuolo, Paola Fulciniti, Viola Forestiero, Federica Altamura, Vincenzo Castellone, Andrea Cioffi e Carmen Annibale. La commedia, insieme alla regia di Luca De Filippo, mantiene inalterato l'allestimento originale del 2015: le scenografie di Gianmaurizio Fercioni, i costumi di Silvia Polidori, le musiche del Premio Oscar Nicola Piovani.