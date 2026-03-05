Fibrillazione atriale addio a caldo e freddo | nuova tecnica semplifica gli interventi al cuore

Una nuova tecnica per trattare la fibrillazione atriale è stata recentemente introdotta negli ospedali della Asl Toscana centro. Si tratta di un metodo più moderna e meno invasivo rispetto alle procedure tradizionali, che permette di eseguire gli interventi al cuore in modo più rapido e con minori disagi per i pazienti. La novità è stata presentata ufficialmente nel corso di una conferenza medica a Firenze.

Firenze, 5 marzo 2026 – Una nuova tecnica, più moderna e meno invasiva, per trattare la fibrillazione atriale arriva negli ospedali della Asl Toscana centro. La metodica, chiamata ablazione a campo pulsato o PFA (Pulsed Field Ablation), è stata introdotta nei suoi tre ospedali di Santa Maria Annunziata e Santa Maria Nuova a Firenze e San Giuseppe di Empoli. I primi interventi sono già stati eseguiti con successo nelle cardiologie di Santa Maria Annunziata e Santa Maria Nuova. Quando il cuore perde il suo battito regolare: per la fibrillazione atriale in Asl Toscana centro si pratica l’elettroporazione Cos’è e come funziona la PFA La PFA rappresenta una delle tecniche più recenti per il trattamento della fibrillazione atriale, la più diffusa aritmia nei Paesi occidentali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

