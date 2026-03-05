La Fiat 500 ibrida si rinnova e sposta la produzione a Torino, mantenendo il suo stile riconoscibile. È un’auto pensata principalmente per l’uso in città, con un design elegante e una guida semplice. Nel test quotidiano, ha mostrato un buon comportamento su strada e un consumo di carburante contenuto, ideale per gli spostamenti urbani.

È nuova, ma tutti la conoscono bene. È universalmente nota, però è cambiata in modo sostanziale. Comunque la si voglia definire, la Fiat 500 ibrida mantiene quel fascino che l’ha resa popolare. I suoi punti di forza restano gli stessi: dimensioni minuscole ideali per le nostre strade, aspetto simpatico ed elegante, facilità di guida e gestione. Il prezzo è in linea con i concorrenti (20.900 euro l’allestimento Torino, 19.900 la versione d’ingresso Pop). Il motore è stato aggiornato per rispettare le ultime disposizioni normative in fatto di emissioni. Non è certo un fulmine di guerra con i suoi 65 cavalli e i consumi di benzina sono nella media. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiat 500 ibrida, come va e quanto consuma nell'uso quotidiano

Lancia Ypsilon ibrida, quanto consuma veramenteL’abbiamo detto più volte e lo confermiamo: la nuova Lancia Ypsilon Hybrid segna ufficialmente l'inizio del rinascimento del marchio torinese,...

Leggi anche: Fiat 500 ibrida, la piccola che tutti guardano quando passa

FIAT 500 MILD HYBRID: Non comprarla prima di aver visto questo.#fiat500

Una selezione di notizie su Fiat 500 ibrida come va e quanto....

Temi più discussi: Fiat - 500 Hybrid: la verità su prestazioni, guida e consumi. Prova completa - VIDEO; Fiat 500 ibrida, come va e quanto consuma nell'uso quotidiano; 500 ibrida o elettrica? Non c’è confronto…; Fiat 500 ibrida in offerta, la promozione con il finanziamento.

Prova completa della Fiat 500 Hybrid 2026: design e interni, impressioni di guida, consumi reali, scheda tecnica, dotazioni e prezziProva completa della Fiat 500 Hybrid 2026: design e interni, impressioni di guida, consumi reali, scheda tecnica, dotazioni e prezzi aggiornati ... motorbox.com

Fiat 500 ibrida, ecco come è fatta la citycar mild hybrid. Le prime impressioni di guidaTORINO - Un misto di glamour e di retrò, tecnologia (poca, ma forse quella che serve) e stile senza tempo. Ma soprattutto ha un compito importante: rimettere in piedi lo stabilimento di Mirafiori. ilsole24ore.com

Sul tetto della fabbrica FIAT del Lingotto c'era una pista dove le auto sfrecciavano a 150 km/h sospese sul cielo di Torino. Non è fantascienza, ma la realtà industriale italiana dal 1923. Immaginate: mentre gli operai assemblavano le vetture ai piani inferiori, col - facebook.com facebook

FIAT 1100 TV Pininfarina – 1954 Piccola fuori, elegante come una gran turismo. La 1100 TV Coupé firmata Pininfarina trasformava la semplice berlina Fiat in una raffinata sportiva da oltre 130 km/h, con linee pulite e proporzioni perfette. Una delle più eleganti x.com