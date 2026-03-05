Il Festival CultureLink si svolge al MIND, il Milano Innovation District, e riunisce educatori, formatori, professionisti del settore culturale e sociale. La manifestazione offre un’occasione per condividere idee, presentare progetti e approfondire metodologie innovative. Dopo il successo della passata edizione, quest’anno l’evento si concentra su workshop, incontri e presentazioni aperte a tutti gli interessati.

Dopo il successo della scorsa edizione ci ritroviamo a MIND - Milano Innovation District! Il rappresenta un punto di incontro per educatori, formatori, professionisti del settore culturale e sociale, nonché per tutti coloro che sono interessati a esplorare nuovi approcci e metodologie nell’ambito dell’educazione e dell’innovazione sociale. Un insieme di iniziative e differenti linguaggi che saranno proposti all’intera comunità grazie all’investimento di STRIPES, degli sponsor e dei promotori che hanno scelto di percorrere con noi quest’avventura. Al Festival potrai trovare: convegni & tavoIi tematici, formazione & workshop, cultura & performance, laboratori per famiglie. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Stripes festeggia il suo 35esimo compleanno con il festival CulturelinkDare forma insieme a un futuro più equo e giusto, superando frontiere di natura educativa, culturale e socioeconomica e incoraggiando la cultura, l’inclusione e l’innovazione sociale attraverso ... affaritaliani.it

Educazione, cultura e innovazione sociale, al via a Milano il Festival CulturelinkDare forma - insieme - a un futuro più equo e giusto, superando frontiere di natura educativa, culturale e socioeconomica e incoraggiando la cultura, l’inclusione e l’innovazione sociale attraverso ... famigliacristiana.it