Festa della donna al parco avventura

Il parco avventura ha organizzato una festa per la Giornata della Donna in occasione dell’8 marzo, con percorsi acrobatici scontati del 10% per le donne maggiorenni. Sono stati predisposti anche laboratori dedicati a mamme e bambini, pensati per offrire un’esperienza speciale in questa giornata. La prenotazione è raccomandata per assicurarsi un posto.

